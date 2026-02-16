استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 30 درجة، وطقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى وجود أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة خاصة على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تمتد ليلًا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20٪ على بعض المناطق.

ووجهت الأرصاد نصائح مهمة وهي ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، والقيادة بحذر بسبب الأتربة وانخفاض الرؤية،