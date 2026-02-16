جاريدو يكشف تفاصيل علاقته بنجوم الأهلي أثناء تدريبه القلعة الحمراء

صلاح محسن يتفوق على ثنائي الأهلي والزمالك قبل معسكر منتخب مصر.. ما القصة؟

جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي، بالمستوى المميز الذي قدمه كل من رمضان صبحي ومؤمن زكريا ووليد سليمان خلال فترة تدريبه للفريق.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية: "متعب كان يغضب عندما لا يشارك وهذا أمر طبيعي، ولكن كان من الطبيعي أيضاً أن أدفع باللاعبين الذين كانوا الأفضل في ذلك التوقيت مثل رمضان صبحي ومؤمن زكريا ووليد سليمان".

وتابع جاريدو: "سعيد جداً أنني دربت مجموعة لاعبين رائعة في الأهلي كان لدي لاعبين شباب وعناصر خبرة على حد سواء، وهو ما ساهم في الأداء القوي للفريق".