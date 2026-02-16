مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

جاريدو يكشف تفاصيل علاقته بنجوم الأهلي أثناء تدريبه القلعة الحمراء

كتب : نهي خورشيد

07:30 ص 16/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جاريدو - الإسماعيلي
  • عرض 10 صورة
    جاريدو
  • عرض 10 صورة
    جاريدو
  • عرض 10 صورة
    خوان كارلوس جاريدو
  • عرض 10 صورة
    جاريدو وعمرو جمال
  • عرض 10 صورة
    جاريدو مدربًا للاتفاق السعودي
  • عرض 10 صورة
    خوان كارلوس جاريدو
  • عرض 10 صورة
    جاريدو مع حسام غالي
  • عرض 10 صورة
    جاريدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي، بالمستوى المميز الذي قدمه كل من رمضان صبحي ومؤمن زكريا ووليد سليمان خلال فترة تدريبه للفريق.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية: "متعب كان يغضب عندما لا يشارك وهذا أمر طبيعي، ولكن كان من الطبيعي أيضاً أن أدفع باللاعبين الذين كانوا الأفضل في ذلك التوقيت مثل رمضان صبحي ومؤمن زكريا ووليد سليمان".

وتابع جاريدو: "سعيد جداً أنني دربت مجموعة لاعبين رائعة في الأهلي كان لدي لاعبين شباب وعناصر خبرة على حد سواء، وهو ما ساهم في الأداء القوي للفريق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان جاريدو النادي الأهلي جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط
شئون عربية و دولية

إيران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور