الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات

كتب : حسن مرسي

11:18 م 15/02/2026

وزارة الكهرباء والطاقة

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعدادات مكثفة لتأمين واستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف المقبل بلا انقطاعات.

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في تحمل أحمال كهربائية غير مسبوقة الصيف الماضي، وأن الصيف المقبل سيشهد استقرارًا كاملاً في التيار الكهربائي دون أي انقطاعات.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال فصل الصيف، من خلال تنفيذ خطط صيانة دورية لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للقطاع.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن الصيف الماضي شهد تسجيل أحمال كهربائية قياسية غير مسبوقة، إلا أن الشبكة تمكنت من التعامل معها بكفاءة عالية بفضل الاستعدادات المبكرة والخطط المدروسة التي نفذتها الوزارة، مؤكدًا أن نفس النهج سيتم تطويره وتعزيزه خلال الصيف المقبل لضمان استمرارية الخدمة.

وشدد عبد الغني على أن وزارة الكهرباء تتابع عن كثب معدلات الاستهلاك اليومي، وتعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، خاصة خلال فترات الذروة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة قطاعات الدولة لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

وأكد على أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان تمامًا بشأن استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2026، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء في جميع الأوقات، وتعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة كهربائية مستقرة ومستدامة لكافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وزارة الكهرباء زيادة الأحمال المهندس منصور عبد الغني

