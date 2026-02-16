إعلان

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

كتب : مصراوي

07:59 ص 16/02/2026

سعر الذهب

وكالات


انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2% في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وبحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولار للأوقية "الأونصة" بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1% إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.

قالت وزارة العمل يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2% في يناير كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3%، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3% في ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو تموز.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولار للأوقية بعد صعوده، وفقا للغد.

سعر الذهب سعر الذهب في بداية التعاملات سعر الذهب اليوم الاثنين تراجع أسعار الذهب الذهب الذهب اليوم

