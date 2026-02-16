إعلان

كييف: الوفد الأوكراني يتوجه لـ جنيف لجولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا

كتب : مصراوي

08:14 ص 16/02/2026

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن كيريل بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي، مغادرة الوفد الأوكراني إلى جنيف، إذ من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا بوساطة أمريكية.

كتب بودانوف: "توجهنا إلى جنيف نحن على أعتاب جولة جديدة من المفاوضات".

وأشار إلى أن الوفد يضم سيرجي كيسليتسا النائب الأول لرئيس مكتب زيلينسكي، وفاديم سكيبيتسكي نائب رئيس الاستخبارات العسكرية.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد صرح يوم الجمعة الماضي، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير، على أن يرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا مفاوضات بين إيران وأمريكا في جنيف وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جنيف الوفد الأوكراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
وليد سليمان يعلق على إهدار الفرص من نجوم النادي الأهلي
رياضة محلية

وليد سليمان يعلق على إهدار الفرص من نجوم النادي الأهلي

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
اكتشاف علمي يفتح باب تجديد خلايا الدماغ لدى كبار السن
نصائح طبية

اكتشاف علمي يفتح باب تجديد خلايا الدماغ لدى كبار السن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور