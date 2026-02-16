كييف: الوفد الأوكراني يتوجه لـ جنيف لجولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا



وكالات

أعلن كيريل بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي، مغادرة الوفد الأوكراني إلى جنيف، إذ من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا بوساطة أمريكية.

كتب بودانوف: "توجهنا إلى جنيف نحن على أعتاب جولة جديدة من المفاوضات".

وأشار إلى أن الوفد يضم سيرجي كيسليتسا النائب الأول لرئيس مكتب زيلينسكي، وفاديم سكيبيتسكي نائب رئيس الاستخبارات العسكرية.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد صرح يوم الجمعة الماضي، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير، على أن يرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، وفقا لروسيا اليوم.