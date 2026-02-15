السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟

كتب-عبدالله محمود:

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا بوقف شركتي عمرة بعد مخالفتهم التعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان، أن قرار الإيقاف جاء بعد رصدها مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن لمعتمرين مصريين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشيرة إلى أنها تجري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين.

وقالت الوزارة أنها فور رصدها الأزمة قامت بتأمين سكن لجميع المعتمرين المصريين المتضررين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة لضمان حفظ حقوق المعتمرين المتضررين.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن إجراء إيقاف الشركات يأتي امتدادا لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.