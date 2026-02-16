مباريات الأمس
جاريدو يكشف حقيقة خلافاته مع حسام غالي ووائل جمعة في الأهلي

كتب : نهي خورشيد

06:30 ص 16/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

نفى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي ما أشيع حول وجود خلافات مع قائد الفريق آنذاك حسام غالي والتي تسببت في رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية:" حسام غالي لم يتدخل في أي من قراراتي الفنية، فهو لاعب منضبط ومحترف بالطبع طبيعية أن يكون لديه غيرة على الفريق فهو لا يرى سوى تحقيق الفوز، وهذا شيء أقدره وأسعد به".

وأضاف المدرب الإسباني: "الخلافات التي ظهرت بين حسام غالي ووائل جمعة كانت نتيجة لشخصية كل منهما القوية ولكن ذلك لا ينفي أن كلاهما يتمتع بأخلاق عالية ولا أعتقد أن غالي كان سبباً في رحيل وائل جمعة عن الأهلي بعد مغادرتي".

