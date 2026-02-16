إعلان

إيران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط

كتب : مصراوي

08:07 ص 16/02/2026

إيران وأمريكا

وكالات

أكدت إيران استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% شرط جدية التفاوض على رفع العقوبات، مشيرة إلى أن نشر 40 ألف جندي أمريكي في دول الخليج وبحر العرب سيجعل اللعبة مختلفة.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانجي، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، شرط أن تبدي واشنطن جدية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

جاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين حاليا 40 ألف جندي، موزعين على قواعد في دول الخليج وبحر العرب.

وحذّر تخت روانجي من أن هذا الانتشار - إذا ما اتُّخذ كتهديد وجودي - سيواجه بردا إيرانيا مناسبا، مشيرا إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة تُعتبر أهدافا مشروعة في حال وقوع أي هجوم.

وأضاف بلهجة حاسمة: "في حالة وقوع أي هجوم، ستكون اللعبة مختلفة تماما".

على صعيد متصل، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي وتقني، إلى جنيف لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية والقيام ببعض المشاورات الدبلوماسية، وفقا لروسيا اليوم.

إيران وأمريكا فاوضات بين إيران وأمريكا في جنيف مريكا يران تخصيب اليورانيوم

