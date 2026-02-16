هل حدثت خسائر أو تلفيات في ستاد القاهرة بعد أحداث مباراة الأهلي؟ إعلامي يرد

اختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي أمس الأحد 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بالبطولة.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي".

وحرصت جماهير الأهلي، على إحياء ذكرى الراحل ثابت البطل أسطورة النادي، بعدما رفعت لافتة كتب عليها: "ثابت في قلوبنا على مر السنين".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، العديد من الأحداث المثيرة بداية من اعتذار لاعب وسط الأحمر إمام عاشور، لجماهير الفريق قبل بداية المباراة عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

كما شهدت مجريات المباراة العديد من الأحداث، منها دخول لاعبي الفريقين معا في مشادة قوية في الشوط الأول من المباراة، مما تسبب في اشتعال الأجواء داخل المدرجات.

ولم تتوقف المشادات في المباراة على اللاعبين داخل أرضية الملعب فقط، لكن انتقلت إلى الجماهير في المدرجات، حيث بدأ جماهير الفريقين في تبادل إلقاء زجاجات المياه على بعضهم البعض.

وبين شوطي المباراة، ظهرت علامات الغضب على وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، الذي نزل إلى أرضية الملعب وأبدى اعتراضه على حكم المباراة، بسبب بعض القرارات في الشوط الأول.

وعلى الرغم من غضب وليد صلاح من بعض قرارات الحكم، إلا أنه كان حريصا على التوجه إلى جماهير المارد الأحمر قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، ومطالبتهم بعدم التجاوز وإلقاء الزجاجات.

وعقب نهاية المباراة، توجه لاعبي الجيش الملكي إلى جماهيرهم للاحتفال معهم بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الحالي 2025-2026.

