مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"مشادة واحتفال".. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

02:13 ص 16/02/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    جماهير الأهلي (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي أمس الأحد 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بالبطولة.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي".

وحرصت جماهير الأهلي، على إحياء ذكرى الراحل ثابت البطل أسطورة النادي، بعدما رفعت لافتة كتب عليها: "ثابت في قلوبنا على مر السنين".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، العديد من الأحداث المثيرة بداية من اعتذار لاعب وسط الأحمر إمام عاشور، لجماهير الفريق قبل بداية المباراة عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

كما شهدت مجريات المباراة العديد من الأحداث، منها دخول لاعبي الفريقين معا في مشادة قوية في الشوط الأول من المباراة، مما تسبب في اشتعال الأجواء داخل المدرجات.

ولم تتوقف المشادات في المباراة على اللاعبين داخل أرضية الملعب فقط، لكن انتقلت إلى الجماهير في المدرجات، حيث بدأ جماهير الفريقين في تبادل إلقاء زجاجات المياه على بعضهم البعض.

وبين شوطي المباراة، ظهرت علامات الغضب على وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، الذي نزل إلى أرضية الملعب وأبدى اعتراضه على حكم المباراة، بسبب بعض القرارات في الشوط الأول.

وعلى الرغم من غضب وليد صلاح من بعض قرارات الحكم، إلا أنه كان حريصا على التوجه إلى جماهير المارد الأحمر قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، ومطالبتهم بعدم التجاوز وإلقاء الزجاجات.

وعقب نهاية المباراة، توجه لاعبي الجيش الملكي إلى جماهيرهم للاحتفال معهم بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الحالي 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

أول رد فعل من لاعب الزمالك السابق بعد رفع صورته من الجماهير بالمدرجات

"أفضل لاعبي الأحمر".. أرقام محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي أمام الجيش الملكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي

رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل
حوادث وقضايا

"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور