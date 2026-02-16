إعلان

رضا بهلوي: تدخل ترامب عسكريا في إيران سيكون إنسانيا

كتب : مصراوي

08:11 ص 16/02/2026

رضا بهلوي حفيد شاه إيران السابق

وكالات

قال رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، إن أي تدخل أمريكي في إيران سيكون إنسانيا، مذكّرا بآلاف المتظاهرين الذين قتلوا على يد النظام في البلاد منذ بدء الاحتجاجات في يناير.

خلال ظهور له على قناة فوكس نيوز، علّق بهلوي على تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة التي قال فيها إن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

قال بهلوي المنفي من مؤتمر ميونيخ للأمن: "شيء واحد سأضيفه ببساطة إلى ما قاله الرئيس: عندما يقول إن النظام ظل يتحدث ويتحدث ويتحدث، يجب على الرئيس أن يعلم أيضا أنهم ظلوا يقتلون ويقتلون ويقتلون، ولهذا السبب فإن التدخل ضروري للغاية، لأن أول طلب للإيرانيين اليوم، في الداخل والخارج، هو طلب المساعدة هذا التدخل هو تدخل إنساني لإنقاذ أرواح ستستمر في الضياع لولا ذلك".

وأضاف: "آمل أن يدرك الرئيس مدى الإلحاح في أن التدخل يمكن أن ينقذ الأرواح ويساعدنا أيضا في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه"، في إشارة إلى حكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ويلوّح الرئيس الأمريكي بتدخّل عسكري في إيران لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في 26 يناير إرسال أسطول ضخم باتجاه المنطقة، معربة عن أملها في أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات.

وحذرت من أن أي هجوم جديد قد تكون عواقبه أشد، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت إيران صيف 2025، داعية إلى تجنب التصعيد، وفقا لروسيا اليوم.

