ألمانيا وبريطانيا تقدمان حجة أخلاقية لإعادة التسلح.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:04 ص 16/02/2026

ألمانيا وبريطانيا

وكالات

قال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني، إن هناك حجة أخلاقية لإعادة التسلح.

قدم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني.

وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة "الجارديان" البريطانية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال القائدان العسكريان البارزان إنهما يتحدثان "ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر الدول الأوروبية إنفاقا في المجال العسكري، بل كصوتين لأوروبا التي يجب عليها حاليا مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها".

وحذرا من أن روسيا تحولت بشكل حاسم نحو الغرب، مشيرين إلى الحاجة إلى تغيير جذري في دفاعنا وأمننا في جميع أنحاء أوروبا.

وجاء في رسالتهما: "هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى إن إعادة التسلح ليست إثارة للحروب؛ بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام. فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه".

يأتي تحذير المسؤولين العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماعا لعدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

