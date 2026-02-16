هل يعود محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك في الكأس؟

جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي

يواصل محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المباريات، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على ملعب هيئة قناة السويس.

وكان صبحي قد تعرض لالتهاب في وتر أكيلس قبل مواجهة زيسكو يونايتد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات الأخيرة للفريق.

ووفقًا لمصدر مطلع، لم يُحسم موقف الحارس من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الكأس، حيث سيخضع لكشف طبي خلال مران الفريق لتحديد مدى جاهزيته الفنية والبدنية، وإمكانية الدفع به في اللقاء.

ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزه بأسرع وقت ممكن، والعودة لحماية عرين الزمالك في أقرب فرصة.