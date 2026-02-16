وليد سليمان يعلق على إهدار الفرص من نجوم النادي الأهلي

هل حدثت خسائر أو تلفيات في ستاد القاهرة بعد أحداث مباراة الأهلي؟ إعلامي يرد

أعرب وليد سليمان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في أزمة إهدار الفرص التي يعاني منها الفريق مؤخرا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وأكد سليمان: أن الأهلي نجح في تحقيق الهدف الأساسي، وهو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرا مجموعته، إلا أن حالة الاستياء الجماهيري جاءت بسبب عدم تسجيل الأهلي في المباراة وأهدر فرص كثيرة محققة.

وأشار: إلى أن مواجهة الجيش الملكي شهدت تحسنا واضحا في الأداء الفني والبدني مقارنة بمباراة شبيبة القبائل السابقة، موضحا أن الفريق بدا أكثر تنظيما ولم يتأثر بالإجهاد.

وأوضح: على ضرورة تركيز اللاعبين على تطوير مهارة إنهاء الهجمات، وأن إهدار محمد علي بن رمضان لعدة فرص رغم تحسن مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

واختتم قائلا: أن طاهر محمد طاهر قدم أداء مميزا، وأن مستواه يشهد تطورا لافتا، مطالبا جماهير الأهلي بمساندة اللاعبين، خاصة طاهر، ومحمد هاني، وكوكا، لدعمهم معنويا خلال المرحلة المقبلة.