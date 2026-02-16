مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

وليد سليمان يعلق على إهدار الفرص من نجوم النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

02:46 ص 16/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (14) (1)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب وليد سليمان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في أزمة إهدار الفرص التي يعاني منها الفريق مؤخرا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وأكد سليمان: أن الأهلي نجح في تحقيق الهدف الأساسي، وهو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرا مجموعته، إلا أن حالة الاستياء الجماهيري جاءت بسبب عدم تسجيل الأهلي في المباراة وأهدر فرص كثيرة محققة.

وأشار: إلى أن مواجهة الجيش الملكي شهدت تحسنا واضحا في الأداء الفني والبدني مقارنة بمباراة شبيبة القبائل السابقة، موضحا أن الفريق بدا أكثر تنظيما ولم يتأثر بالإجهاد.

وأوضح: على ضرورة تركيز اللاعبين على تطوير مهارة إنهاء الهجمات، وأن إهدار محمد علي بن رمضان لعدة فرص رغم تحسن مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

واختتم قائلا: أن طاهر محمد طاهر قدم أداء مميزا، وأن مستواه يشهد تطورا لافتا، مطالبا جماهير الأهلي بمساندة اللاعبين، خاصة طاهر، ومحمد هاني، وكوكا، لدعمهم معنويا خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد سليمان الأهلي أهدار نجوم الأهلي فرص النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري عاجل في إيران
مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر
مدارس

مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر
بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور