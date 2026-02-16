نجم الأهلي السابق يعلق على انتقادات الجماهير لطاهر محمد طاهر وكوكا

كتب - محمد عبد السلام:

علق سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انتقادات جماهير الأهلي الموجهة إلى الثنائي طاهر محمد طاهر وكوكا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وقال معوض: إن بعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم كوكا وطاهر محمد طاهر، يتعرضون لانتقادات جماهيرية قبل انطلاق المباريات، بغض النظر عن مستواهم في اللقاء.

وأضاف: سواء كان مستوى اللاعبين جيد أو سيئا، فهناك انتقادات دائمة لهما، لكن إذا قيمنا أداء طاهر في مباراة الأهلي أمس، سنجد أن مستواه كان جيدا.

وأكد: أنه لا يفضل توجيه الانتقادات بشكل مستمر إلى لاعبين بعينهم، مشددا على أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يستحق الدعم، وعندما يقدم اللاعب أداء جيد يجب الإشادة به، وعندما يكون مستواه سيئا يمكن انتقاده في هذه الحالة فقط.

واختتم قائلا: أن كوكا لاعب جيد، لكنه لم يقدم نفس الأدوار الهجومية التي كان يؤديها علي معلول خلال فترته مع الأهلي، موضحا أن كوكا يميل أكثر إلى الأدوار الدفاعية، ويمتلك قدرات مميزة في هذا الجانب.