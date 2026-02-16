مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يعلق على انتقادات الجماهير لطاهر محمد طاهر وكوكا

كتب : مصراوي

02:39 ص 16/02/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    سيد معوض نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 14 صورة
    سيد معوض
  • عرض 14 صورة
    سيد معوض
  • عرض 14 صورة
    سيد معوض
  • عرض 14 صورة
    سيد معوض
  • عرض 14 صورة
    طاهر محمد (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    طاهر محمد (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    طاهر محمد (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    طاهر محمد (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    طاهر محمد (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    كوكا
  • عرض 14 صورة
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 14 صورة
    كوكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

علق سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انتقادات جماهير الأهلي الموجهة إلى الثنائي طاهر محمد طاهر وكوكا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وقال معوض: إن بعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم كوكا وطاهر محمد طاهر، يتعرضون لانتقادات جماهيرية قبل انطلاق المباريات، بغض النظر عن مستواهم في اللقاء.

وأضاف: سواء كان مستوى اللاعبين جيد أو سيئا، فهناك انتقادات دائمة لهما، لكن إذا قيمنا أداء طاهر في مباراة الأهلي أمس، سنجد أن مستواه كان جيدا.

وأكد: أنه لا يفضل توجيه الانتقادات بشكل مستمر إلى لاعبين بعينهم، مشددا على أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يستحق الدعم، وعندما يقدم اللاعب أداء جيد يجب الإشادة به، وعندما يكون مستواه سيئا يمكن انتقاده في هذه الحالة فقط.

واختتم قائلا: أن كوكا لاعب جيد، لكنه لم يقدم نفس الأدوار الهجومية التي كان يؤديها علي معلول خلال فترته مع الأهلي، موضحا أن كوكا يميل أكثر إلى الأدوار الدفاعية، ويمتلك قدرات مميزة في هذا الجانب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي طاهر محمد طاهر آخر أخبار الأهلي أحمد نبيل كوكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر
مدارس

مخاطر ضم الحضانة للتعليم الإلزامي.. خبير تربوي يحذر
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور