"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل

جريمة قتل بشعة، شهدتها إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حينما أقبل رجل خمسيني على قتل زوجته بعدة طعنات متتالية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على زواج الجاني والضحية حتى دبت الخلافات بينهما، فقد اعتاد الأهالي سماع صراخ الزوجة وشجارها مع زوجها، لكن لم يتخيل أحد أن ينتهي الأمر بجريمة قتل في شهر العسل.

المجني عليها "ش س."، ربة منزل تبلغ من العمر 48 عامًا، كانت تُقيم في إحدى قرى مركز بلبيس، بينما المتهم زوجها "ن"، يكبرها بـ12 عامًا، وسبق له الزواج ثلاث مرات، انتهت جميعها بالفشل.

قبل ثلاثة أسابيع من الواقعة التي حدثت منتصف العام الماضي، زُفت المجني عليها إلى زوجها بعدما رشحتها له إحدى قريباته، أقاما في الطابق الأرضي من العقار المكون من 4 طوابق، ففي البداية، عاشا حياة سعيدة سرعان ما انقلبت رأسًا على عقب، واعتاد الأهالي سماع صراخ الزوجة.

كانت الساعة تقترب من التاسعة مساءً، والهدوء يخيم على المنطقة، حين قطع صراخ سيدة سكون المنطقة وأثار الرعب في قلوب الجيران، قائلة: "الحقوني! أخويا بيذبح مراته".

سارع الأهالي لاستبيان الأمر، فأشارت السيدة: "أخويا حابس مراته وبيقتلها"، طرقوا الباب دون مجيب، بينما صراخ الزوجة يدوي في الشارع، فسارعوا بكسر الشباك ودخلوا الشقة.

كانت الزوجة طريحة الأرض وسط بركة من الدماء، بينما زوجها يسدد لها طعنات متتالية، اندفع الأهالي محاولين السيطرة عليه، فقال: "خلاص، أنا هديت، مش هضربها تاني"، ثم توجه لغسل يده والسكين، قبل أن يجلس على الكنبة ويضع السكين بجواره.

سارع الأهالي بنقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لكنها فارقت الحياة بعد فشل محاولات إسعافها، تم التحفظ على الجثة، وتبين إصابتها بـ21 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات بالقتل العمد.

