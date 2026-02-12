"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي

يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.

ويعود إمام عاشور للتدريبات الجماعية للأهلي، غدا الجمعة، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين، بسبب التغيب عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "توروب قرر عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور غدا الجمعة مع عودة الفريق للمران الجماعي، ويتسلم تقريرا من مدرب الأحمال البدنية الذي كان يشرف على تدريب اللاعب أثناء العقوبة، وذلك قبل المران"

وأضاف: "جلسة توروب ستأتي لتأهيل إمام نفسيا، وتحديدا إمكانية ضمه لقائمة مباراة الجيش الملكي من عدمه، وحتى الآن الاتجاه الأقوى هو انضمام اللاعب إلى القائمة، لكنه لن يبدأ بشكل أساسي، بل سيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء".

واختتم المصدر: "توروب يؤمن بأن وجوده مهما مباراة الجيش الملكي خاصة مع غياب زيزو وتريزيجيه للإصابة".

