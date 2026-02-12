مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي

كتب : هند عواد

01:47 م 12/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور في مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.

ويعود إمام عاشور للتدريبات الجماعية للأهلي، غدا الجمعة، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين، بسبب التغيب عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "توروب قرر عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور غدا الجمعة مع عودة الفريق للمران الجماعي، ويتسلم تقريرا من مدرب الأحمال البدنية الذي كان يشرف على تدريب اللاعب أثناء العقوبة، وذلك قبل المران"

وأضاف: "جلسة توروب ستأتي لتأهيل إمام نفسيا، وتحديدا إمكانية ضمه لقائمة مباراة الجيش الملكي من عدمه، وحتى الآن الاتجاه الأقوى هو انضمام اللاعب إلى القائمة، لكنه لن يبدأ بشكل أساسي، بل سيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء".

واختتم المصدر: "توروب يؤمن بأن وجوده مهما مباراة الجيش الملكي خاصة مع غياب زيزو وتريزيجيه للإصابة".

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي عودة إمام عاشور ييس توروب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم.. مصادر تكشف
حوادث وقضايا

حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم.. مصادر تكشف
متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
شئون عربية و دولية

متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات
أخبار البنوك

المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات
إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية
شعبة الدخان: اليابان الدولية ترفع أسعار سجائر وينستون بنحو 6 جنيهات
اقتصاد

شعبة الدخان: اليابان الدولية ترفع أسعار سجائر وينستون بنحو 6 جنيهات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة