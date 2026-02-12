"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة

شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر إمام عاشور 4 صور جديدة بإطلالة "كاجوال"، وأرفق بها قلب أحمر، دون أن يعلق.

وكان عاشور قد عاد أمس الأربعاء للتدريبات المنفردة، تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل إدارة الأهلي وتغريمه 1.5 مليون جنيه وإيقاف إسبوعين.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني للأهلي ييس توروب، موقف اللاعب من مباراة الجيش الملكي المقبلة يوم الأحد، بعد إنتهاء فترة عقوبته.

