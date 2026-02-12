مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة

كتب : محمد عبد الهادي

07:45 م 12/02/2026
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور

شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر إمام عاشور 4 صور جديدة بإطلالة "كاجوال"، وأرفق بها قلب أحمر، دون أن يعلق.

وكان عاشور قد عاد أمس الأربعاء للتدريبات المنفردة، تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل إدارة الأهلي وتغريمه 1.5 مليون جنيه وإيقاف إسبوعين.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني للأهلي ييس توروب، موقف اللاعب من مباراة الجيش الملكي المقبلة يوم الأحد، بعد إنتهاء فترة عقوبته.

إمام عاشور الأهلي اللاعب إمام عاشور أخبار الأهلي أزمة إمام عاشور

