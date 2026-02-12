مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

0 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

الأهلي يشكر القيادات الأمنية للموافقة على السعة الكاملة أمام الجيش الملكي

كتب : هند عواد

04:04 م 12/02/2026
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في لقاء الجيش الملكي المغربي.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية".

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الأهلي الأهلي والجيش الملكي المغربي

