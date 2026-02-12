"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في لقاء الجيش الملكي المغربي.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية".

