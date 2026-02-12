مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: الزمالك يحقق نتائج "خارج المنطق"

كتب : محمد خيري

03:17 م 12/02/2026
    فريق الزمالك
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    مباراة الزمالك وسموحة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور يُعد من أبرز اللاعبين في مصر وإفريقيا خلال الفترة الحالية، مشددًا على أهمية تقديره بالشكل الذي يتناسب مع قيمته الفنية داخل القلعة الحمراء.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن إمام عاشور يستحق أن تعقد إدارة النادي جلسة معه لمناقشة مطالبه، في ظل تأثيره الواضح داخل الملعب ودوره المحوري مع الفريق.

وفي سياق آخر، أبدى رمضان السيد دهشته من قدرة الزمالك على تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى أن مشاركة ستة لاعبين من قطاع الناشئين في بعض المباريات والخروج بنتائج جيدة أمر «خارج المنطق» وفق تعبيره.

كما تطرق للحديث عن عبد الله السعيد، مؤكدًا أن موهبته الكبيرة وخبرته الطويلة تمكنانه من تعويض أي تراجع بدني، بفضل جودة قراراته داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

