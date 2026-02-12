مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

0 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب

كتب : محمد خيري

04:07 م 12/02/2026

طاهر محمد طاهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأكد غياب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة المحلية، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

ويأتي غياب طاهر بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري، ليُطبق عليه الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة. وكان اللاعب قد نال إنذاره الأول أمام إنبي، والثاني في لقاء بتروجيت، قبل أن يتحصل على البطاقة الثالثة أمام الدراويش.

وينضم طاهر إلى قائمة غيابات الأهلي، التي تضم كلًا من محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد السيد «زيزو» بسبب الإصابة، بينما لم يُحسم بعد موقف إمام عاشور من مواجهة الجيش الملكي، رغم انتهاء إيقافه، في انتظار الرؤية الفنية للجهاز الفني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طاهر محمد طاهر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ
أخبار مصر

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
أخبار مصر

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان