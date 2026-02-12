الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب

تأكد غياب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة المحلية، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

ويأتي غياب طاهر بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري، ليُطبق عليه الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة. وكان اللاعب قد نال إنذاره الأول أمام إنبي، والثاني في لقاء بتروجيت، قبل أن يتحصل على البطاقة الثالثة أمام الدراويش.

وينضم طاهر إلى قائمة غيابات الأهلي، التي تضم كلًا من محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد السيد «زيزو» بسبب الإصابة، بينما لم يُحسم بعد موقف إمام عاشور من مواجهة الجيش الملكي، رغم انتهاء إيقافه، في انتظار الرؤية الفنية للجهاز الفني.