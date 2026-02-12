كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي"، إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يكون له تأثير مباشر على سوق الذهب المحلي.

وأوضح نجيب أن انخفاض الفائدة يدفع العديد من المستثمرين إلى عدم تجديد شهاداتهم الاستثمارية أو سحب أموالهم لتوجيهها نحو شراء الذهب؛ ما يرفع الطلب عليه بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على الذهب تأتي غالبًا من الفئات غير الراضية عن عوائد أسعار الفائدة، والتي تبحث عن وعاء ادخاري بديل يحافظ على قيمة أموالها.

وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025، والتي شهدت خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس (7.25%) عبر خمس مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف، كان آخرها خفضًا بواقع 1% في ديسمبر الماضي.

يذكر أن معدل التضخم قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 11.9%، مقابل 12.3% في ديسمبر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف نجيب أن تراجع الجنيه مقابل الدولار -في حال حدوثه نتيجة لخفض الفائدة- قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا؛ نظرًا لأن سعر الأوقية العالمية يقوَم بالدولار، وينعكس مباشرة على السعر المحلي وفقًا لسعر الصرف.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض اليوم

بأكثر من 2%.. ارتفاع سعر الذهب بعد قرار أمريكا بتثبيت سعر الفائدة

بنك الكويت الوطني يتوقع خفضا حذرا لسعر الفائدة 1% في اجتماع المركزي المصري غدا

رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي: نتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة بين 5 و6% خلال 2026

مع صعوده التدريجي.. هل انتهت موجة تصحيح الذهب؟ خبراء يجيبون