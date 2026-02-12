مباريات الأمس
"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

08:26 م 12/02/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (12)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (13)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (10)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (14)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (15)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (11)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (5)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (4)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (8)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح وزوجته (9)

أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي، الجدل في الساعات الماضية حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه علي منصة "إكس": "‏كل الأسباب صارت متوفرة اليوم لرحيل محمد صلاح عن ليفربول ونهاية مرحلة صعد فيها اللاعب المصري قمة المجد، وفاز فيها بكل الألقاب مع فريق لن ينساه عشاقه،

وتابع:" حان موعد رحيله الى قبلة المسلمين وقبلة نجوم وعشاق الكرة العالمية".

وشهدت الفترة الماضية، أنباء قوية عن اقتراب صلاح من الرحيل عن ليفربول للدوري السعودي، بعدما كشفت تقارير عالمية عن رغبة اتحاد جدة في ضمه الصيف المقبل.

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة

نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي

