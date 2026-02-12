"مين اللي جابه".. شبانة ينتقد صفقة الأهلي ويشيد بالزمالك: "أحرج الجميع"

أبدى الإعلامي محمد شبانة تحفظه على مستوى بعض لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا وجود تفاوت واضح في الأداء داخل الفريق من مباراة لأخرى.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة «CBC»، إن المهاجم كامويش لا يرقى – من وجهة نظره – لمستوى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جراديشار يتفوق عليه بفارق كبير، مضيفًا: "لا أعرف من الذي تعاقد معه".

وأوضح أن اللاعب يعاني بدنيًا، كما أن تحركاته داخل الملعب لا تعكس حالة انسجام كاملة مع الفريق، رغم تصريحات المدير الفني ييس توروب التي أرجع فيها الأمر لعدم التأقلم حتى الآن.

في المقابل، أشاد شبانة بما قدمه يوسف بلعمري خلال الدقائق التي شارك فيها، مؤكدًا أنه ظهر بصورة جيدة وقدم مردودًا أفضل مقارنة بزميله.

وتطرق للحديث عن إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب بدأ في استعادة دعم الجماهير عقب الفوز على الإسماعيلي، ومن المنتظر انتظامه في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي، مع تساؤلات حول إمكانية الدفع به أساسيًا من جانب المدير الفني.

كما أثنى شبانة على تألق ناصر ماهر مع بيراميدز بعد تسجيله هدفين أمام إنبي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، معتبرًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًا أبقى الصدارة مشتعلة.

وفي سياق متصل، أكد أن وجود الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري يعد مفاجأة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن الفريق «أحرج الجميع» بنتائجه الأخيرة.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يملك سوى خيار الفوز أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية، إذا أراد مواصلة مشواره القاري بقوة.