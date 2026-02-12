رد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الشبهات والاتهامات التي طالت بعض وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن القضايا المثارة ضد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لا تزال في محكمة النقض ولم يصدر فيها حكم بات.

وأشار "رشوان"، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة من العاصمة الإدارية، إلى أن المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، ارتكبت خطأً غير مقصود وليس جناية، مؤكدًا أن النيابة العامة قررت تسوية القضية بشكل رسمي.

وشدد "رشوان"، على أن الحكومة ستكون أول المنضمين للمدعي في حال تقديم أي مستندات موثقة تثبت وقائع فساد حقيقية، قائلًا: "أي حديث عن فساد موثق بمستندات فإن الحكومة ستنضم للمدعي".

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن هذا الموقف يعكس جدية الدولة في محاربة الفساد وعدم التهاون مع أي مسؤول مقصر.

وتطرق وزير الدولة الإعلام، إلى أزمة الإعلام المصري، معترفًا بمسؤولية الجميع عن تردي المشهد الإعلامي، مؤكدًا: هذه الأزمة صناعتنا كلنا ونحن ضحاياها جميعًا.

وأوضح أن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ذات أهمية قصوى، لا يمكن إهمالها أو ترك ساحتها لمن يفسد فيها.

وكشف "رشوان"، عن تصورات محددة لدعم الإعلام الوطني، مشيرًا إلى أن التكليف الرئاسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي وفرت كل الإمكانيات البشرية والفنية المطلوبة.

وأكد أن جميع الوزراء والمسؤولين ملتزمون بالتعاون الكامل في طرح المعلومة الصحيحة في وقتها، معتبرًا أن إعلان الحقائق هو السلاح الأهم في مواجهة الأكاذيب والشائعات، مشيرًا إلى أن الآليات التنفيذية لهذا التصور قيد التوافق النهائي بين وزارة الإعلام ومجلس الوزراء.

