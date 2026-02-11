لحسم التأهل.. بشرى سارة لجماهير الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء، بشرى سارة قبل مباراته الهامة أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في لقاء يبحث فيه الأبيض عن تحقيق الفوز لحسم التأهل من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف مصدر لمصراوي، أن نادي الزمالك حصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة كايزر تشيفز يوم السبت الساعه 6 مساء في ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف نادي كايزر تشيفز الذي يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط.