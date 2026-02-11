مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

لحسم التأهل.. بشرى سارة لجماهير الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

06:31 م 11/02/2026
تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء، بشرى سارة قبل مباراته الهامة أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في لقاء يبحث فيه الأبيض عن تحقيق الفوز لحسم التأهل من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف مصدر لمصراوي، أن نادي الزمالك حصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة كايزر تشيفز يوم السبت الساعه 6 مساء في ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف نادي كايزر تشيفز الذي يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جماهير الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية

