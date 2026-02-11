مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

07:37 م 11/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (3)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (5)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (6)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (4)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (8)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف المباراة ناصر ماهر، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 24، فيما أدرك إنبي هدف التعادل عن طريق اللاعب أقطاي عبدالله في الدقيقة 47، ثم عاد ناصر ماهر ليسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عاطف قطة، لاعب بيراميدز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز يفوز على إنبي مباراة بيراميدز وإنبي الدوري المصري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
على صدري نوط ذهب.. بيان من المستشار محمود فوزي بعد خروجه من التشكيل الحكومي
أخبار مصر

على صدري نوط ذهب.. بيان من المستشار محمود فوزي بعد خروجه من التشكيل الحكومي
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان