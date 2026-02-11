بيراميدز يفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف المباراة ناصر ماهر، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 24، فيما أدرك إنبي هدف التعادل عن طريق اللاعب أقطاي عبدالله في الدقيقة 47، ثم عاد ناصر ماهر ليسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عاطف قطة، لاعب بيراميدز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.