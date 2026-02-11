مصدر أمني ينفي صحة ادعاءات حول نزيل بمركز إصلاح وتأهيل

كتب- صابر المحلاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والتي نسبت إلى شخصية معنية بحقوق الإنسان بالخارج، حول سعادتها بحصول نزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة على طرف صناعي لقدمه المبتورة بعد انتظار دام خمس سنوات، وادعاءات كون النزيل يواجه محاكمة بتهم ملفقة بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأكد المصدر أن النزيل يقيم بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة محاكمته في جناية تجهيز عمليات إرهابية وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة كما هو الحال مع باقي النزلاء.

وأشار إلى أنه تم تركيب طرف صناعي لقدمه المبتورة خلال عام 2023، وتم استبداله بأخرى عام 2025 ضمن البرنامج الطبي الخاص بحالته.

وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.