إعلان

الصومال يفوز بعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

كتب : مصراوي

08:03 م 11/02/2026

جمهورية الصومال الفيدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

تم انتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأربعاء، لتصبح عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2026–2028، في إنجاز تاريخي يعكس التقدم الدبلوماسي للصومال وعودته إلى موقعه الطبيعي في الساحة القارية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الصومال (صونا) أن انتخاب الصومال يعكس ثقة ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لترشحه.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية عن شكرها لجميع الدول التي وقفت إلى جانب البلاد وصوتت لصالحه، مشيرة إلى أن هذا النجاح يؤكد على قوة التعاون والرؤية المشتركة نحو أفريقيا أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية مجلس السلم والأمن وزارة الخارجية الصومالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
الطب النفسي يفجر مفاجأة في قضية "ذبح طفل المهندسين" (خاص)
حوادث وقضايا

الطب النفسي يفجر مفاجأة في قضية "ذبح طفل المهندسين" (خاص)
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان