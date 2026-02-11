بيراميدز يفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ونظيره سموحة، والتي تنطلق في الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري المصرى.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري

حراسة المرمى : مهدي سليمان .

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم " إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

تفاصيل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات للاعبي الزمالك في وسط الملعب

الدقيقة 10: شيكو بانزا يهدر فرصة هدف محقق.

الدقيقة 15: كورة عرضية من سموحة يتصدي لها المهدي سليمان بنجاح.

الدقيقة 17: سقوط حسام عبد المجيد على أرضية الملعب بعد ارتقاء وكرة مشتركة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 19: سقوط خوان بيزيرا في وسط الملعب بعد تدخل مع لاعب سموحة.

الدقيقة 20: ضغط متواصل من لاعبو سموحة لتسجيل الهدف الأول ودفاعات الزمالك تتصدي.

الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج لاعب سموحة بعد سقوطه علي أرضية الملعب.

الدقيقة 27: محمد السيد يطلق تسديدة قوية يتصدر لها حارس سموحة.

الدقيقة 30: سقوط أحمد ميهوب حارس سموحة بعد تدخل مع شيكو بانزا لاعب الزمالك.

الدقيقة 35: بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمد السيد.

الدقيقة 42: فرصة لسموحة بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة خارج الملعب

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسموحة

الدقيقة 54: فرصة هدف للزمالك بعد تمريرة ويقابلها محمد شحاته بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

الدقيقة 59: نزول عدي الدباغ بدلًا من الجزيري