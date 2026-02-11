بعد ثنائية ناصر ماهر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

بيراميدز يفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري المصري.

وتألق ناصر ماهر في مباراة اليوم ليسجل هدفي بيراميدز ليمنح للفريق ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري المصري.

وبعد تسجيل ناصر ماهر هدفي المباراة أصبح وصيف جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف متساويا مع كلا من: صديق أوجولا، صلاح محسن، محمود تريزيجيه.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- عدي الدباغ - الزمالك - 7 أهداف.

2- ناصر ماهر - بيراميدز - 6 أهداف.

3- صديق أوجولا - سيراميكا - 6 أهداف.

4- صلاح محسن - المصري - 6 أهداف.

5- محمود تريزيجيه - الأهلي - 6 أهداف.

6- أحمد فاروق - وادي دجلة - 4 أهداف.

7- شكري نجيب - المقاولون - 4 أهداف.