مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

بعد ثنائية ناصر ماهر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد عبد السلام

07:49 م 11/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (2)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (3)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (5)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (6)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (4)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (7)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري المصري.

وتألق ناصر ماهر في مباراة اليوم ليسجل هدفي بيراميدز ليمنح للفريق ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري المصري.

وبعد تسجيل ناصر ماهر هدفي المباراة أصبح وصيف جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف متساويا مع كلا من: صديق أوجولا، صلاح محسن، محمود تريزيجيه.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- عدي الدباغ - الزمالك - 7 أهداف.

2- ناصر ماهر - بيراميدز - 6 أهداف.

3- صديق أوجولا - سيراميكا - 6 أهداف.

4- صلاح محسن - المصري - 6 أهداف.

5- محمود تريزيجيه - الأهلي - 6 أهداف.

6- أحمد فاروق - وادي دجلة - 4 أهداف.

7- شكري نجيب - المقاولون - 4 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الدوري المصري عدي الدباغ ناصر ماهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
على صدري نوط ذهب.. بيان من المستشار محمود فوزي بعد خروجه من التشكيل الحكومي
أخبار مصر

على صدري نوط ذهب.. بيان من المستشار محمود فوزي بعد خروجه من التشكيل الحكومي
رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
زووم

رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان