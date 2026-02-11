ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الشوط الثاني بفرصة للإسماعيلي كاد أن يقلص الفارق بعدما ارتقى مروان حمدي لكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47، لكنها مرت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي وخرجت خارج الملعب.

ورد الأهلي سريعاً في الدقيقة 48 بهجمة انتهت بتدخل دفاع الإسماعيلي الذي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة 64، حاول الإسماعيلي تشكيل خطورة عبر عرضية داخل منطقة الجزاء سعى تراوري للتعامل معها، إلا أن الكرة اصطدمت بجسده وذهبت سهلة دون تهديد حقيقي.

وفي الدقيقة 78، أطلق محمد شريف تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبي الإسماعيلي وتحولت إلى ركنية لصالح الأهلي.

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة في الدقيقة 80 بعدما راوغ مدافع الدراويش وسدد كرة أرضية قوية، لكن الحارس أحمد عادل عبد المنعم تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 86 أخطر محاولات الإسماعيلي في الشوط الثاني من خلال ضربة ثابتة سددت باتجاه مرمى الأهلي، تصدى لها الشناوي قبل أن تسقط من يده لتصل إلى أحد لاعبي الإسماعيلي الذي تابعها بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 91 أرسلت داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الإسماعيلي نجح في إبعادها دون خطورة.

وكان الأهلي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، إذ افتتح محمد علي بن رمضان التسجيل في الدقيقة 31 بعد متابعة لكرة مرتدة من دفاع الإسماعيلي، قبل أن يعزز ياسين مرعي التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 43 عقب استقباله عرضية أشرف بن شرقي وسددها مباشرة في الشباك.