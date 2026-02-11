وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟

(أ ش أ)

استقبل وزير الدولة الصومالي بوزارة الدفاع عمر عبدي علي، وقائد الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود، اليوم الأربعاء، وحدات من القوات البحرية التركية.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية أن وصول السفن الحربية التركية إلى الصومال يأتي في وقت تولي فيه الحكومة الفيدرالية أهمية خاصة؛ لبناء وتطوير القوات البحرية وخفر السواحل.

وشارك في الاستقبال، وزير الدولة للموانئ والنقل البحري، وقائد القوات البحرية، والسفير التركي لدى الصومال.