الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة.. مفاجآت بالهجوم

كتب : محمد عبد الهادي

07:15 م 11/02/2026
كشف معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سموحة، والتي تجمع بينهما في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في خط الهجوم، بجانب عودة الثنائي شيكو بانزا وخوان بيزيرا بعد غيابهم في اللقاء الأخير.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري

حراسة المرمى : مهدي سليمان .

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم " إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل " فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.

الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وسموحة الدوري المصري

