فيديو| عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي احتجاجا على تعيين وزير العدل الجديد

كتب : محمود الطوخي

07:42 م 11/02/2026
    عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي احتجاجا على تعيين وزير العدل الجديد (2)
    عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي احتجاجا على تعيين وزير العدل الجديد (1)

اشتبك نواب من حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الشعب الجمهوري" المعارض بالأيدي داخل قاعة البرلمان التركي، الأربعاء، خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية الجديدين.

وتصاعدت حدة التوتر قبيل أداء أكين جورليك المعين وزيرا للعدل، ومصطفى تشيفتشي وزيرا للداخلية اليمين، بعد محاولة نواب المعارضة احتلال المنصة لمنع جورليك من أداء القسم.

ويُعرف وزير العدل الجديد بكونه المدعي العام السابق لإسطنبول الذي أصدر قرار اعتقال رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو في مارس 2025، إضافة إلى ملاحقة 16 رئيس بلدية آخرين من المعارضة بتهم تتعلق بالفساد والتجسس، فضلا عن ملاحقته قضائيا لرئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل.

وشهد الشجار اعتداء نائب "العدالة والتنمية" عثمان جوكتشك على نائب "الشعب الجمهوري" محمود تانال، ما أسفر عن إصابة الأخير في وجهه.

واضطر نائب رئيس البرلمان بكير بوزداج، لرفع الجلسة لمدة 15 دقيقة قبل أن يتمكن الوزيران من أداء اليمين تحت حماية نواب الحزب الحاكم.

من جانبه، أعلن حزب "الشعب الجمهوري" بطلان المراسم "جملة وتفصيلا"، معتبرا أنها لم تستوفِ الشروط القانونية.

وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب مراد أمير، أن استدعاء جورليك تم دون تشكيل هيئة الرئاسة، مؤكدا أن "اليمين باطلة، ولم تستوفِ الشروط، وبذلك فإن جورليك لا يعد وزيرا للعدل حتى الآن".

