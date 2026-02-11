مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

كتب : محمد عبد الهادي

07:25 م 11/02/2026
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

وأخطرت إدارة المسابقات سيراميكا كليوباترا، بتعديل موعد وملعب مباراة الفريق أمام الزمالك في إطار لقاءات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

وفقًا لخطاب إدارة المسابقات، تقرر إقامة المباراة في تمام الخامسة مساء يوم ١٧ فبراير الجاري على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، بدلًا من إقامتها في الثانية والنصف عصر نفس اليوم بملعب ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك موعد مباراة الزمالك الزمالك وسيراميكا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

