رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

وأخطرت إدارة المسابقات سيراميكا كليوباترا، بتعديل موعد وملعب مباراة الفريق أمام الزمالك في إطار لقاءات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

وفقًا لخطاب إدارة المسابقات، تقرر إقامة المباراة في تمام الخامسة مساء يوم ١٧ فبراير الجاري على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، بدلًا من إقامتها في الثانية والنصف عصر نفس اليوم بملعب ستاد القاهرة الدولي.