بعد أدائها اليمين.. وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التنفيذية المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومد وتدعيم شبكات المرافق، إلى جانب خطط استكمال الأعمال في القرى المتبقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

ووجهت الوزيرة بضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة والجهات المعنية، مع تكثيف العمل بالمواقع لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ لتحقق المستهدف المرجو من المشروعات.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن وزارة الإسكان ستواصل دورها المحوري في دعم أهداف المبادرة الرئاسية، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة بالدولة المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، مشددة على التعامل بحسم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، ولافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية لكافة المشروعات على الأرض بالمحافظات.