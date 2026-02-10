بقيمة 83 مليون جنيه.. الغندور يكشف مستجدات شكوى زيزو ضد الزمالك

في شهر رمضان.. إعلامي يكشف طلب غريب لإمام عاشور من مسؤولي الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعت الإثنين، لمناقشة الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، ضد نادي الزمالك، بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن شكوى زيزو تتضمن مطالبته بالحصول على مستحقات مالية تُقدَّر قيمتها بنحو 83 مليون جنيه، عن فترات سابقة لم يحصل خلالها على حقوقه التعاقدية أثناء تواجده ضمن صفوف الزمالك.

وأضاف أن لجنة شؤون اللاعبين قامت بمراجعة المستندات المقدمة من الطرفين خلال الاجتماع، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإصدار القرار النهائي في الشكوى خلال الفترة المقبلة وفقًا للوائح اتحاد الكرة.

