مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

بقيمة 83 مليون جنيه.. الغندور يكشف مستجدات شكوى زيزو ضد الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

04:00 ص 10/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو (6)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (3)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (1)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 13 صورة
    زيزو مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 13 صورة
    احتفال زيزو (5)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (4)
  • عرض 13 صورة
    احتفال زيزو (1)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (1)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 13 صورة
    احتفال زيزو (2)
  • عرض 13 صورة
    زيزو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعت الإثنين، لمناقشة الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، ضد نادي الزمالك، بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن شكوى زيزو تتضمن مطالبته بالحصول على مستحقات مالية تُقدَّر قيمتها بنحو 83 مليون جنيه، عن فترات سابقة لم يحصل خلالها على حقوقه التعاقدية أثناء تواجده ضمن صفوف الزمالك.

وأضاف أن لجنة شؤون اللاعبين قامت بمراجعة المستندات المقدمة من الطرفين خلال الاجتماع، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإصدار القرار النهائي في الشكوى خلال الفترة المقبلة وفقًا للوائح اتحاد الكرة.

إقرأ أيضًا:

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد السيد زيزو الأهلي الزمالك شكوي زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق
أخبار مصر

هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق
ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار
شئون عربية و دولية

ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويؤكد أهمية الاستقرار
رمضان 2026.. "SBC" تروج لمسلسل "السوق الحرة" استعدادا لعرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. "SBC" تروج لمسلسل "السوق الحرة" استعدادا لعرضه
أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة - (فيديو)
رياضة محلية

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة - (فيديو)
حزب المؤتمر: قمة السيسي وبن زايد تؤسس لمرحلة أكثر عمقًا في الشراكة الاستراتيجية
أخبار مصر

حزب المؤتمر: قمة السيسي وبن زايد تؤسس لمرحلة أكثر عمقًا في الشراكة الاستراتيجية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة