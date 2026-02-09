مباريات الأمس
أبوالمعاطي زكي يجيب على سؤال مجدي الجلاد: زعلان من إبراهيم فايق؟ - (فيديو)

كتب : مصراوي

11:16 م 09/02/2026

أبوالمعاطي زكي

كتب – أحمد العش:
قال الإعلامي الرياضي أبوالمعاطي زكي إنه ليس لديه خلاف أو ضغينة تجاه الإعلامي الشاب إبراهيم فايق، مؤكدًا أنه شاب مجتهد ويستحق التوفيق في مسيرته المهنية، مشددًا على احترامه وتقديره له.

وتحدث "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، عن قصة فكرة برنامج "فتاوى القهاوي"، قائلاً إن الفكرة كانت تخص قناة بيراميدز أثناء افتتاحها، وكان الهدف منها تقديم تجربة مميزة للجمهور عبر زيارة المقاهي الشعبية، واستطلاع آراء عشاق كرة القدم من الأهلاوية والزملكاوية، لتقديم محتوى تفاعلي وواقعي.

وأضاف أن العرض الأول للفكرة قوبل بإشادة من المستشار تركي آل الشيخ، الذي رشح المقدم لإدارة البرنامج، مشيرًا إلى أن تطوير البرنامج لاحقًا من قبل فريق آخر لم يزعجه أبدًا، لأنه يرى أن الفكرة هي المهمة وليس من يقدمها.

وتطرق "زكي" للحديث عن عن خبراته الإعلامية الطويلة، مؤكدًا أنه سبق له أن ابتكر برامج عديدة مثل: "90 دقيقة" و"مودرن كورة"، وكان دائمًا ملتزمًا بتقديم محتوى مميز، مشيرًا إلى أنه فضل في الفترة الأخيرة التفرغ للبودكاست، الذي يمنحه مساحة أكبر للحوار والنقاش العميق مع الضيوف، بدلًا من الانشغال بالأعمال اليومية المرهقة في الإنتاج التلفزيوني.

واختتم الإعلامي أبو المعاطي زكي، تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته بإبراهيم فايق قائمة على الاحترام المتبادل، وأن نجاح الشباب الإعلامي يفرحه ويدعمه، معتبرًا أن مواصلة العمل المخلص والمبتكر هو السبيل لضمان استمرارية البرامج الناجحة وإثراء المشهد الإعلامي الرياضي.


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبوالمعاطي زكي إبراهيم فايق مجدي الجلاد أسئلة حرجة

