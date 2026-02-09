مباريات الأمس
"الصفوف تكتمل".. 14 صورة لمران الزمالك استعدادًا لسموحة

كتب : محمد عبد الهادي

10:58 م 09/02/2026
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سموحة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة بعد غدٍ الأربعاء، في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيسبوك، صورًا جديدة من مران الزمالك الجماعي اليوم الإثنين، والذي شهد عودة أبرز اللاعبين المستبعدين من اللقاء الأخير أمام زيسكو.

وأرفق حساب نادي الزمالك تعليقًا على الصور: "الصفوف تكتمل لقادم المواعيد".

