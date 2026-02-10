مباريات الأمس
إعلامي يكشف أسماء 4 لاعبين مرشحين لخلافة ديانج في الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 10/02/2026
أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي بدأت التحرك مبكرًا لتعويض الرحيل المنتظر للمالي أليو ديانج بنهاية الموسم الجاري، من خلال ترشيح عدد من اللاعبين لتدعيم خط وسط الفريق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، إن لجنة الاسكاوتنج رشحت 4 أسماء بارزة لتكون بدائل محتملة لديانج، في حال إتمام رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أن القائمة تضم الموريتاني معط ماجاسا، لاعب نادي زد، إلى جانب موري تورية لاعب غزل المحلة، وعبدالرحمن كانوتية لاعب الترجي التونسي، بالإضافة إلى لمين كمارا لاعب نهضة بركان المغربي.

وأشار شبانة إلى أن إدارة الأهلي تدرس هذه الترشيحات بعناية، تمهيدًا لاختيار الأنسب من الناحية الفنية والبدنية، بما يتوافق مع احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

