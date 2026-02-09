لاعب الأهلي يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة (صورة)

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة

أحيي أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكري وفاة والده الثانية اليوم الإثنين.

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة والده وأرفق بها تعليق: "اليوم هو الذكرى الثانية على وفاة والدي، سنتين على فراقك يا أغلي وأطيب حد في الدنيا".

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجمعنا بيك في الجنة إن شاء الله".

وفي صورة أخرى كتب: "اللهم إني استودعتك أغلي ما أملك فأحفظه في عليين، وأربط على قلبي حتى ألقاه وأنت راضٍ عنا".

