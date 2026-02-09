مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

1 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لاعب الأهلي يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

06:47 م 09/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    كوكا لاعب الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيي أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكري وفاة والده الثانية اليوم الإثنين.

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة والده وأرفق بها تعليق: "اليوم هو الذكرى الثانية على وفاة والدي، سنتين على فراقك يا أغلي وأطيب حد في الدنيا".

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجمعنا بيك في الجنة إن شاء الله".

وفي صورة أخرى كتب: "اللهم إني استودعتك أغلي ما أملك فأحفظه في عليين، وأربط على قلبي حتى ألقاه وأنت راضٍ عنا".

إقرأ أيضًا:
8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

اتحاد الكرة يواسي محمد صلاح في وفاة جده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوكا لاعب الأهلي والد كوكا أحمد نبيل كوكا الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
أخبار مصر

رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة