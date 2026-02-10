في شهر رمضان.. إعلامي يكشف طلب غريب لإمام عاشور من مسؤولي الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب إدارة النادي بالموافقة على ظهوره الإعلاني والإعلامي خلال شهر رمضان المقبل، بعد تلقيه عددًا من العروض للمشاركة في برامج ولقاءات رمضانية وحملات دعائية مختلفة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن النادي كان قد اتخذ قرارًا سابقًا برفض أي ظهور إعلامي أو إعلاني للاعب، وذلك عقب الأزمة الأخيرة التي مرّ بها، في إطار حرص إدارة الكرة على فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن إمام عاشور تواصل مع مسؤولي إدارة الكرة من أجل التراجع عن قرار الرفض، مؤكدًا التزامه بتعليمات النادي، بينما تدرس الإدارة في الوقت الحالي طلب اللاعب تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

