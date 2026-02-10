مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

في شهر رمضان.. إعلامي يكشف طلب غريب لإمام عاشور من مسؤولي الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

03:01 ص 10/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب إدارة النادي بالموافقة على ظهوره الإعلاني والإعلامي خلال شهر رمضان المقبل، بعد تلقيه عددًا من العروض للمشاركة في برامج ولقاءات رمضانية وحملات دعائية مختلفة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن النادي كان قد اتخذ قرارًا سابقًا برفض أي ظهور إعلامي أو إعلاني للاعب، وذلك عقب الأزمة الأخيرة التي مرّ بها، في إطار حرص إدارة الكرة على فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن إمام عاشور تواصل مع مسؤولي إدارة الكرة من أجل التراجع عن قرار الرفض، مؤكدًا التزامه بتعليمات النادي، بينما تدرس الإدارة في الوقت الحالي طلب اللاعب تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

