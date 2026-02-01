بينها اعتماد قرار "فيفا" للمنتخب.. 10 قرارات مهمة لاتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعه الدوري، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير منظومة كرة القدم والارتقاء بالمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية الاتحاد المستقبلية.

10 قرارات محورية جاءت كالتالي:

-الإحاطة بما تم إنجازه في إعداد رؤية الاتحاد 2038، واعتماد الخطة الاستراتيجية، مع التوجيه بإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، بما يضمن توحيد جهود الدولة ضمن المشروع الوطني على المدى القصير والطويل حتى عام 2038.

-تعيين الكاتب الصحفي جمال العاصي رئيسًا للجنة الإعلامية، وتكليفه بإعداد وتقديم خطة متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

-تشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى، واللواء عثمان الدسوقي نائبًا للرئيس.

-الموافقة على التعاقد مع أحدث برامج تحليل الأداء الفني لجميع المنتخبات الوطنية، ومتابعة اللاعبين المحترفين بالخارج وتحليل أداء المنافسين، وعلى رأسها برنامج Tactic Scout.

-اعتماد البرنامج الفني لإعداد المنتخب الوطني الأول خلال أجندة شهر مارس، من خلال مباريات دولية تقام في قطر أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، بالإضافة إلى مباراة ودية أمام البرازيل خلال أجندة شهر يونيو بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم.

-الموافقة على معسكر المنتخب الوطني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة الفريق خلال مباريات دور المجموعات.

-الإحاطة بخطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للتقدم بطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لنسختي 2032 أو 2036.

-تكليف وليد دويش بالإشراف والمتابعة الفنية لمنتخب مواليد 2009.

-الموافقة على إقامة عدد من المباريات الدولية لمنتخب مواليد 2007، خلال أجندتي شهري فبراير ومارس.

-اعتماد خطوات تطوير منظومة التحكيم، بعد عرض أوسكار رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة لما تم إنجازه، بما يشمل تنفيذ ورش عمل متخصصة، وتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب الدفع بالعناصر الشابة من الحكام لخلق قاعدة واسعة يتم الاعتماد عليها في مختلف المسابقات.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير كرة القدم المصرية على المستويين الفني والإداري، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.