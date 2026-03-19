"أسعد يوم في حياتي".. تعليق قوي من سيف زاهر على إنجاز فريق زد

"‏فُرجت يا أبو مكة".. ماذا قال شوبير لـ صلاح بعد إنجاز الأبطال؟

أعرب سيف زاهر عن سعادته الكبيرة بتأهل زد إف سي إلى نهائي كأس مصر، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "النهاردة أسعد يوم في حياتي، فخور برجالة زد… يستاهلوا يكونوا في نهائي كأس مصر. ألف مبروك للأبطال".

وحرص على تهنئة الجهاز الفني والإداري، موجهًا التهنئة لكل من محمد شوقي وخالد بيبو، كما أشاد بدور القائمين على المشروع، وهم أنسي ساويرس وهيثم عبد العظيم وأحمد عبد الله، مؤكدًا أن "القادم أقوى بإذن الله".

زد يحقق الإنجاز ويتأهل لنهائي الكأس

وكان زد قد حسم تأهله إلى النهائي بعد مباراة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح في حسم اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق نتائجه المميزة هذا الموسم.

ويعد هذا التأهل إنجازًا جديدًا للفريق، حيث بلغ نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى النهائي في موسم 2023-2024، قبل أن يخسر اللقب أمام نادي بيراميدز.