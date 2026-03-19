مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ليون

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

"أسعد يوم في حياتي".. تعليق قوي من سيف زاهر على إنجاز فريق زد

كتب : محمد خيري

11:27 ص 19/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فريق زد
  • عرض 4 صورة
    فريق زد
  • عرض 4 صورة
    فريق زد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب سيف زاهر عن سعادته الكبيرة بتأهل زد إف سي إلى نهائي كأس مصر، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "النهاردة أسعد يوم في حياتي، فخور برجالة زد… يستاهلوا يكونوا في نهائي كأس مصر. ألف مبروك للأبطال".

وحرص على تهنئة الجهاز الفني والإداري، موجهًا التهنئة لكل من محمد شوقي وخالد بيبو، كما أشاد بدور القائمين على المشروع، وهم أنسي ساويرس وهيثم عبد العظيم وأحمد عبد الله، مؤكدًا أن "القادم أقوى بإذن الله".

زد يحقق الإنجاز ويتأهل لنهائي الكأس

وكان زد قد حسم تأهله إلى النهائي بعد مباراة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح في حسم اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق نتائجه المميزة هذا الموسم.

ويعد هذا التأهل إنجازًا جديدًا للفريق، حيث بلغ نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى النهائي في موسم 2023-2024، قبل أن يخسر اللقب أمام نادي بيراميدز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

وزيرة التضامن تعلن الأم المثالية 2026.. وسيناء تتصدر المشهد
أخبار مصر

وزيرة التضامن تعلن الأم المثالية 2026.. وسيناء تتصدر المشهد
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
رياضة عربية وعالمية

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

