خسر 230 جنيها.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 190 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 19-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



وكان المعدن الأصفر قد خسر 40 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم مقارنةً بتعاملات مساء أمس، ليسجل إجمالي تراجع خلال تعاملات اليوم بلغ 230 جنيهًا.





سعر الذهب اللحظي





انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7988 جنيهًا للجرام.





لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟







سعر جنيه الذهب





وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55920 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب





سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79880 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248426 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟









سعر الذهب عالميًا





وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.67% إلى نحو 4689 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.