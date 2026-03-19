في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المصري بشأن عدم تأثر الخدمات المقدمة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بإجراءات التقشف، تواصل وزارة الشباب والرياضة المصرية استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، من خلال خطة متكاملة تضمن استمرار الأنشطة بكفاءة عالية في مختلف المحافظات.

وأكد جوهر نبيل أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو إسعاد الأسرة المصرية خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب ستظل الوجهة الأولى للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في بيئة آمنة ومنظمة.

استعدادات مكثفة في جميع المنشآت

وجّه الوزير برفع درجة الاستعداد داخل جميع المنشآت الشبابية والرياضية، مع التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال ملايين المواطنين، إلى جانب تكثيف التواجد الإداري ومتابعة سير العمل والأنشطة على مدار الساعة طوال أيام العيد.

أنشطة متنوعة تلبي جميع الفئات

تتضمن الخطة تنفيذ مجموعة واسعة من الفعاليات، من بينها:

دورات رياضية في مختلف الألعاب

مسابقات ترفيهية وثقافية للأطفال والنشء

عروض فنية وأنشطة تفاعلية داخل مراكز الشباب الكبرى

إطلاق مبادرات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية والمشاركة المجتمعية

تنسيق مؤسسي لخدمة المواطنين

وفي سياق متصل، تنسق الوزارة مع وزارة الأوقاف المصرية وعدد من الجهات المعنية لتخصيص بعض مراكز الشباب والساحات التابعة لها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد، مع توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان تنظيم الصلاة في أجواء آمنة ومناسبة.

رؤية متوازنة

تعكس هذه الخطة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق إجراءات التقشف والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من الدور المجتمعي لمراكز الشباب كمساحات مفتوحة تخدم مختلف فئات المجتمع، خاصة خلال المناسبات والأعياد.