أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة الحالة الجوية، مشيرةً إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، خاصة على السواحل الشرقية وسيناء ومدن القناة، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

وأضافت الهيئة أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح أحيانًا على المناطق المطلة على شمال وجنوب الصعيد وساحل البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة المواطنين من ضرورة توخي الحذر أثناء فترات التقلبات الجوية.

