سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والسعودية

كتب : د ب أ

01:17 م 19/03/2026

أعربت سلطنة عُمان اليوم الخميس عن استنكارها للاستهدافات التي طالت منشآت للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وهجمات أخرى استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأكدت سلطنة عُمان ، في بيان لوزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية ، على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية، داعيةً لخفض التصعيد ووقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بما يصون الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المنطقة والعالم أجمع.

وعبّرت عن "تضامنها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها واستقرارها"، داعيةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الحرب وتداعياتها.

وأكدت أنّ معالجة الأسباب الجذرية للصراع تكمن في الحوار وهو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

