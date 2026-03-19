الدوري الأوروبي

ليون

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

"صحته أهم من الفوز".. بيراميدز يكشف تطورات حالة لاعبه بعد "بلع لسانه"

كتب : محمد خيري

10:51 ص 19/03/2026
    محمد حمدي (6)
    محمد حمدي (2)
    محمد حمدي (1)

أكد ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، أن سلامة لاعبي الفريق تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على أن أي نتيجة رياضية، مهما بلغت أهميتها، لا تعادل صحة وأمان اللاعبين.

وجاءت تصريحاته على خلفية تعرض اللاعب محمد حمدي إبراهيم لحالة إغماء مصحوبة ببلع اللسان خلال مواجهة فريق بتروجت في بطولة الكأس، حيث تم التعامل الفوري مع الحالة وفقًا للبروتوكول الطبي، قبل نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وأوضح رئيس النادي، في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، أنه توجه بنفسه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب، معربًا عن ارتياحه الكبير بعد تأكيد الأطباء استقرار حالته وعدم وجود ما يدعو للقلق.

تطوارات الحالة الصحية لمحمد حمدي

وخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته العصبية والحركية، والتي جاءت نتائجها مطمئنة تمامًا، ليغادر المستشفى لاحقًا وهو في كامل وعيه وبحالة صحية جيدة.

واختتم ممدوح عيد تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الفريق يمثلون الركيزة الأساسية للنادي، وأن الحفاظ على سلامتهم يظل فوق أي اعتبارات تنافسية.

بيراميدز محمد حمدي الدوري المصري ممدوح عيد

قهرت الفقر والمرض بـ"الإبرة والفتلة".. حكاية جملات حلمي أم سوهاج المثالية
