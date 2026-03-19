"خرجت دكاترة بفرشة خضار".. قصة كفاح "الست منى" الأم المثالية ببني سويف

كتب : مصراوي

01:01 م 19/03/2026 تعديل في 01:17 م
    الأم المثالية
    الأم المثالية

لم تكن حياة منى عبد الحليم عبد العاطي، ابنة مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، سهلة في أي مرحلة، إذ وجدت نفسها قبل 25 عامًا أمام مسؤولية ثقيلة بعد انفصالها، لتبدأ رحلة كفاح شاقة لتربية طفليها في ظل ظروف معيشية قاسية.

كانت تعتمد على معاش لا يتجاوز 50 جنيهًا، بالكاد يكفي احتياجات يوم واحد، لكنها رفضت الاستسلام، وقررت مواجهة الواقع بإرادة صلبة، واضعة نصب عينيها هدفًا واحدًا: تأمين مستقبل أفضل لأبنائها.

بداية من الصفر في الأسواق

اختارت العمل في بيع الخضروات والفاكهة، تجوب الأسواق يوميًا تحت أشعة الشمس، في مشهد يومي يعكس الإصرار والتحدي. لم يكن العمل سهلًا، لكنه كان الوسيلة الوحيدة لتوفير دخل يساعدها على تلبية احتياجات أبنائها وتعليمهم.

ومع مرور السنوات، تحولت هذه الجهود اليومية إلى قصة نجاح حقيقية، حيث كانت ترى في كل يوم عمل خطوة جديدة نحو تحقيق حلمها الكبير.

ثمار الكفاح.. أبناء في الصفوف الأولى

لم تذهب سنوات التعب سدى، إذ نجحت في تربية أبنائها حتى حققوا تفوقًا لافتًا، فأصبح ابنها إسلام طبيب علاج طبيعي، بينما التحقت ابنتها سمر بكلية الطب وتخصصت في طب الأطفال، ليكونا نموذجًا حيًا لثمرة التضحية والعمل المستمر.

مفاجأة غير متوقعة

دون علمها، قام أحد جيرانها بالتقدم لها في مسابقة الأم المثالية، تقديرًا لرحلة كفاحها، لتفاجأ لاحقًا باتصال هاتفي يعلن فوزها باللقب، في لحظة تحولت فيها سنوات المعاناة إلى فرحة كبيرة وتقدير مستحق.

نموذج ملهم للأمل

تجسد قصة منى عبد الحليم نموذجًا ملهمًا لكل من يواجه صعوبات الحياة، حيث أثبتت أن الإرادة قادرة على تغيير الواقع، وأن النجاح لا يرتبط بالإمكانات بقدر ما يرتبط بالعزيمة والإصرار.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
"أرملة في سن الثلاثين".. حكاية الحاجة هانم الأم المثالية بكفر الشيخ: ربيت
أخبار المحافظات

"أرملة في سن الثلاثين".. حكاية الحاجة هانم الأم المثالية بكفر الشيخ: ربيت
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟
رمضان ستايل

صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟
عاصفة ترابية تضرب أسوان وتوقف الملاحة النهرية
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية تضرب أسوان وتوقف الملاحة النهرية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟